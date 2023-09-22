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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب: الزلزال أثر على 2.8 مليون شخص في البلاد

صدى البلد

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، اليوم الجمعة، إن الزلزال الذي ضرب بلاده ألحق أضرارا بما يقرب من 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

وقال المسئول المغربي أمام البرلمان إن ما لا يقل عن 59674 منزلا تضرر جراء الزلزال وإن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل.

المغرب.. صرف 2500 درهم للأسر المتضررة من الزلزال ابتداء من نهاية سبتمبر

وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم  شهريا على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد منذ أيام.

وذلك بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.

ودمر الزلزال عددا من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب.

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