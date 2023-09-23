العروسة بـ60 جنيه.. اقبال شديد على شراء حلوى المولد النبوى بالدقهلية|صور وفيديو

شهدت شوادر ومحلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف بالدقهلية، اقبالا شديدا من المواطنين على شرائها، حيث توجد منها أشكال متعددة وكثيرة منها السمسمية والفولية والعلف والملبن وغيرها من الأنواع ، وشهدت الأسواق إقبالا على شراء عروسة وحصان المولد بصورة كبيرة من اماكن بيعها حيث اعتاد عليها الاطفال فى هذه المناسبة.

والتقى صدى البلد" بعددا من المواطنين حيث قال احمد فريد " موظف": "فى محلات أسعارها عالية ، احنا متعودين نشترى من أماكن معينة أسعارها كويسة ومناسبة زى المحلات الكبيرة وعلى اد الأيد ورغم ان الاسعار مرتفعه عن العام الماضى الا اننا بتشترى ".



اما مها السيد ' ربة منزل ' تقول: " كل موسم اتعودنا خلاص وبنتى لازم اجيب لها عروسة حلاوة واشتريت كيلو مشكل بـ١٢٠ جنيه ".



وقال السيد عماد بائع بمحل حلويات " الأقبال شديد على الشراء والاسعار زادت حاجة بسيطة عن العام الماضى العلف بـ١٥٠ جنيه الكيلو و١٢٠ جنيه المشكل والعروسة الحلاوة بـ٦٠ جنيه والبلاستيك بـ١٢٠ جنيه " واكتر شئ بيتم شراءه بشغف العلف والملبن"

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