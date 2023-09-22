عزل زيلينسكي وانهيار الجيش الأوكراني.. ضابط أمريكي سابق يكشف مفاجأة

قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد تتم إقالته من السلطة بسبب إخفاقات الجيش الأوكراني.

وأوضح ريتر المستقبل السياسي للرئيس الأوكراني موضع شك، فقد هُزم الجيش الأوكراني في ساحة المعركة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار الضابط السابق في المخابرات الأمريكية إلى أن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية سيحدث عاجلا أم آجلا، والسؤال هو متى ستسقط الحكومة الأوكرانية، منوها بإمكانية عزل زيلينسكي من السلطة.

واعترف فلاديمير زيلينسكي سابقًا بأنه لا يعرف ما إذا كان الجيش الأوكراني قادرًا على تحقيق النجاح في الهجوم قبل نهاية عام 2023.