غدا .. احتفالية مئوية الأستاذ هيكل بمتحف الحضارة

تنظم مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، احتفالية ذكرى مئوية الأستاذ مساء غدا بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ونشر الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين د، منشور له على الفيسبوك حول احتفالية مئوية الاستاذ قائلا: يسعدني تلبية دعوة مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية للمشاركة في اللاحتفال بذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الكبير الجورنالجي "الأستاذ " محمد حسنين هيكل وحضور حفل تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين ، يقام الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية (المسرح الرئيسي) مساءً غدا السبت 23 سبتمبر بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.

