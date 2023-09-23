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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لافروف وجوتيريش لم يناقشا الجوانب الجديدة لصفقة الحبوب بشكل أساسي

صدى البلد

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لم يناقشا- في اجتماعهما- الجوانب الجديدة لصفقة الحبوب بشكل أساسي.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي: “لا توجد نقاط أساسية، النقطة المهمة هي مواصلة الجهود فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، مع نتائج واضحة لضمان وصول المنتجات الزراعية”.

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وأضاف المسئول الروسي: "من الصعب بالنسبة لي أن أقول: على أي أساس تستند هذه التقديرات؟، فعندما قمنا بتنفيذها؛ قمنا بطبيعة الحال بتنفيذ مجموعة اتفاقيات إسطنبول، وبذلك أكدنا ضرورة ضمان الأمن الغذائي، أعتقد أن هذا قد تم إلى حد كبير، ولكن كانت هناك أيضا بعض العوائق التي تحدثنا عنها".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، إلى استئناف "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا؛ حتى لا يتشكل خطر انقطاعها مرة أخرى، وطلب من جميع الدول المساعدة على ذلك.

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