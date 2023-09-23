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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد السيد عيد: العدو الإسرائيلي كان يضرب المدنيين في حرب الاستنزاف

صدى البلد

أكد الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، أنه التحق بالقوات المسلحة عام 1969 وهو العام المرتبط بحرب الاستنزاف.

وقال عيد خلال حواره الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "كنت في معسكر التدريب في المعادي بداية دخولي الجيش".

وأضاف أنه أصدرت أوامر مفاجئة بأن نغادر المعسكر خلال 24 ساعة لأن العدو صور المكان، متابعاً:" وتم إرسال معسكري إلى منطقة التجنيد بجوار نادي الرماية، ولم يكن أحد يتخيل أن يتم نقل هذه الألوف في 24 ساعة، وعندما ذهبنا لم يكن المكان مؤهل لاستقبال أحد، وتم التعايش حتى يصل المكان لمنطقة أدامية".

وتابع: "تم توقيفي مراقب جوي، بعد أن تسلم أله لأعطي إنذار للمعسكر في حالة وجود غارة جوية، وفي مرة أثناء خدمتي في مكان مرتفع وجدت شئ أبيض ظهر لمدة لحظة، وبعدها بثواني حدث انفجارات لا حصر لها، وكان هذا طيران إسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض جداً، وضرب منطقة دهشور، وليس معنى ذلك أن مصر كانت تتلقى ضربات فقط، وإنما الجيش المصري أشبع الإسرائيليين ضرباً، والعدو الإسرائيلي كان يضرب المدنين في حرب الاستنزاف ومصر لم تفعل ذلك رغم قدرتها".

إكسترا نيوز الإعلامي الدكتور محمد الباز الاستنزاف العدو الاسرائيلي القوات المسلحة الدكتور محمد الباز الجيش المصري

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