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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تعاني من ألم في الكتف؟.. انتبه لالتهاب الجراب الكتفي

آلام الكتف
آلام الكتف


التهاب الجراب الكتفي (Bursitis) هو حالة تتسم بالتهيج والالتهاب للجراب الكتفي، وهو تجويف مملوء بالسائل يعمل كوسادة لتقليل الاحتكاك بين الأنسجة المحيطة في المفصل. يمكن أن يتسبب التهاب الجراب الكتفي في ألم في الكتف وقد يكون مصحوباً بتورم واحمرار.

تعد الأسباب الشائعة لالتهاب الجراب الكتفي هي الإجهاد المفرط أو الإصابة المباشرة في الكتف، وقد يحدث نتيجة لحركات متكررة أو غير صحيحة للكتف، أو نتيجة للتعرض للضغط المستمر على الكتف.

إذا كنت تعاني من ألم في الكتف وتشتبه بالتهاب الجراب الكتفي، يُنصح بالاستشارة الطبية. يمكن للطبيب تشخيص الحالة من خلال الفحص السريري والاستفسار عن التاريخ الطبي للمريض، وقد يتطلب الأمر إجراء فحوصات إضافية مثل تصوير الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية لتقييم الحالة بدقة وتحديد العلاج المناسب.

الأسباب الشائعة الموجات فوق الصوتية الاحتكاك الكهف أسباب آلام الكتف ​​​​​​​health

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