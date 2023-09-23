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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجول.. هاجر أحمد تخطف الأضواء بجمالها.. شاهد

هاجر احمد
هاجر احمد

تألقت الفنانة هاجر أحمد فى صوره جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".


وظهرت هاجر احمد وهي تستعرض جمالها رشاقتها مرتدية لبس كاجوال تيشرت بالون الاسود نسقت معه بنطال جينز،نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

 

وبدأت هاجر أحمد ، تصوير دورها في فيلم "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدا لطرحه خلال الأسابيعالقليلةالمُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهوشاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما،يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماءإبراهيم،ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

الفنان حسن الرداد الفنانة هاجر أحمد حسن الرداد مجال العقارات موسم أفلام صيف ياسر سامى محمد محمود

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