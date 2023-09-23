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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1903 جنيهات.. تراجع سعر جرام الذهب اليوم السبت 23-9-2023

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم السبت 23-9‐2023 تراجعت، ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.

أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 2531 جنيها.

سعر  رام الذهب عيار 21 اليوم السبت

سجل سعر جرام الذهب عيار 21  اليوم السبت 23-9-2023 نحو 2215 جنيها مقارنة بـ 2220 جنيها.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,526 شراء 2,537
عيار 22بيع 2,315 شراء 2,326
عيار 21بيع 2,210 شراء 2,220
عيار 18بيع 1,894 شراء 1,903
عيار 14بيع 1,473 شراء 1,480
عيار 12بيع 1,263 شراء 1,269
الاونصةبيع 78,550 شراء 78,905
الجنيه الذهببيع 17,680 شراء 17,760
الكيلوبيع 2,525,714 شراء 2,537,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 2320 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1899 جنيها .

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 1477 جنيها.

سعر جرام عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم السبت نحو 1266 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم السبت نحو 17720 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو  2.5 مليون جنيه.

سعر الذهب في مصر 

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية، أمس الجمعة، نحو1927 دولارا لأوقية الذهب.

سعر المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

مصر في مرتبة متقدمة 

أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عن شهر سبتمبر الجاري استحواذ مصر على حصة كبيرة من إجمالي احتياطيات الدول العربية من الذهب  بإجمالي 125.9 طن.

وذكر التقرير أن الدول المستحوذة على الحصص الأكبر من احتياطيات الدول العربية من الذهب جاءت بالترتيب التالي : السعودية 323.1 طن، لبنان 286.8 طن، الجزائر 173.6 طن، 132.6 طن للعراق، مصر 125.9 طن.

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