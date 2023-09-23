منها الجنزبيل.. مشروبات تساعد في تخفيف أعراض جرثومة المعدة

جرثومة المعدة هي عدوى تسببها بكتيريا Helicobacter pylori وتؤثر على بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة. قد تسبب هذه الجرثومة أعراضًا مثل الحرقة، والغثيان، والقرحة المعدية. على الرغم من أنه لا يوجد علاج سحري لجرثومة المعدة.

كشف موقع هيلثي عن بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتعزيز الشفاء.

1. عصير الليمون: يُعتقد أن عصير الليمون قد يكون له تأثير مضاد للجراثيم، وقد يساعد في قتل بعض البكتيريا الضارة بما في ذلك Helicobacter pylori. يمكن تناول عصير الليمون المخفف بالماء قبل الوجبات.

2. شاي الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للمعدة. شرب شاي الزنجبيل الدافئ يمكن أن يساعد في تهدئة الأعراض المعوية وتخفيف الغثيان.

3. مشروبات الشاي الأخضر: يُعتقد أن الشاي الأخضر له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل نشاط بكتيريا Helicobacter pylori.

4. الكمأة: تحتوي الكمأة على مركبات تسمى تسيانيدات، والتي يُعتقد أنها تساهم في قتل الجراثيم الضارة في الجهاز الهضمي. يمكن تناول الكمأة على شكل مشروب أو إضافتها إلى الوجبات.

مع ذلك، يجب مراعاة أن تلك المشروبات لا تعتبر علاجًا مباشرًا لجرثومة المعدة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بدون استشارة الطبيب. إذا كنت تعاني من أعراض جرثومة المعدة، يُوصى بالتوجه للطبيب لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب.