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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجمة شهيرة تحلق شعرها بالكامل أمام الجميع| شاهد

نجمة شهيرة تحلق شعرها
نجمة شهيرة تحلق شعرها بالكامل أمام الجميع

تواجه إيمي دودن، نجمة برنامج الرقص الشهير Strictly Come Dancing، تحدياً كبيراً في رحلتها الشجاعة للتغلب على مرض سرطان الثدي كان آخرها نشر مقطع فيديو وهي تحلق شعر رأسها بالكامل.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، في شهر مايو، تم تشخيص إيمي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، وخضعت لجراحة لاستئصال الثدي.

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ومع ذلك، في شهر يوليو، شخص الأطباء الراقصة من كيرفيلي، جنوب ويلز، تشخيصا ثانياً لـنوع آخر من السرطان. وفي أغسطس، كشفت أنها تعاني من التهاب بعد العلاج الكيميائي الأول.

قررت إيمي أخيراً أن تأخذ خطوة جريئة في رحلتها الشجاعة، حيث قررت حلاقة رأسها. نشرت إيمي آخر تحديث لها على حسابها على إنستجرام وكتبت أن حلق رأسها كانت أصعب خطوة حتى الآن في رحلتها، ولكنها أكدت أنها ترغب في السيطرة على هذه الرحلة.

وأضافت إيمي: "لقد بذلت قصارى جهدي للتغلب على هذا المرض. أنا أدرك أنه مجرد شعر، لكن في الأشهر القليلة الماضية، شعرت بأنني خسرت الكثير مما جعلني أشعر بأنني لست نفسي. أشتاق لكل جانب من جوانب الرقص. كنت فقط أرغب في الحفاظ على هويتي من خلال شعري، وحاولت أن أقنع نفسي أنه لن يزول. ولكن كانت تلك المخاوف من الألم الذي سأعانيه عندما أستيقظ وأجد شعري متساقطاً يومياً".

تلقت إيمي دعمًا كبيرًا من جمهورها ومحبيها، الذين أعربوا عن دعمهم وتقديرهم لشجاعتها وإصرارها في مواجهة هذا التحدي الصعب. تشكل قرارها بحلاقة رأسها خطوة قوية ورمزًا للقوة والتصميم في مواجهة المرض.

تحظى إيمي دودن بتعاطف ودعم الجمهور، وتعتبر قصتها مصدر إلهام للعديد من الناس الذين يواجهون تحديات صحية وشخصية. قرارها بحلاقة رأسها يمثل رمزاً للقوة والتضحية، ويذكرنا بأهمية التضحية من أجل التغلب على الصعاب وتحقيق الشفاء.

استئصال الثدي العلاج الكيميائي سرطان الثدي

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