صحف الكويت|السيطرة على حريق بمصفاة ميناء الأحمدي .. البرهان: نفضل الحل السلمي في السودان

مصر حققت تقدمًا كبيرًا في علاج سرطان الأطفال خلال السنوات الماضية

بلينكن: إيران غير مهتمة بأن تكون طرفاً مسؤولاً في برنامجها النووي

المسلحون الأرمن في إقليم كاراباخ يبدؤون بتسليم أسلحتهم‎

رئيس وزراء العراق: نطالب الجميع باحترام سيادة بغداد ونرفض سياسة المحاور



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، بأن الدولة المصرية أحرزت خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في تحسين جودة خدمات ونتائج علاج سرطان الأطفال، من خلال تنفيذ العديد من السياسات المستنيرة التي استهدفت الوصول إلى المرضى بشكل شامل، مشيرًا إلى أن السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية كان لها تأثير إيجابي على سد فجوة البقاء على قيد الحياة للمرضى الصغار، حيث ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة للأطفال المصابين بالسرطان في مصر، بمقدار 5 سنوات، لدى 30% من الحالات أوائل التسعينيات، ثم وصل إلى 70% مع بداية عام 2020.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن الموسسة الوطنية الكويتية للبترول أعلنت السيطرة تماماً على حريق انلع في مصفاة ميناء الأحمدي، مشيرةً إلى أن الحريق وقع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، وقامت فرق الإطفاء في المصفاة بالتعامل مع الحريق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق باسم الشركة غانم العتيبي أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

وقالت "الراي" إن قائد الجيش في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال إنه لم يطلب دعماً عسكرياً خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين. وتابع البرهان: "وطلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار وسيكونوا في المستقبل خطراً علي الدولة السودانية ودول الإقليم".

ونقلت "الجريدة" عن رئيس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني قوله بالأمم المتحدة: "نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا، ونرفض التدخل بشؤون بلدنا تحت أي ذريعة.. ولن نتخذ من سياسة المحاور نهجاً في علاقاتنا ونتعامل مع الجميع وفق مصلحتنا الوطنية".

وأوضح: "حرصنا على بناء سياسة خارجية متوازنة ترتكز على تقريب وجهات النظر، وأن يكون العراق مصدر استقرار إقليمي ودولي وجزء من الحل في أي مشكلة إقليمية أو دولية".

دوليًا، نقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي. وأضاف: "في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بأفضل ما يمكن - لضمان امتثال إيران بالتزاماتها".

وذكرت "الراي" أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن المسلحين الأرمن في إقليم كاراباخ بدؤوا بتسليم معداتهم العسكرية عملا باتفاق وقف إطلاق النار، وتحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية، مشيرةً إلى أن هذا التسليم يتم "عملاً بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال الهجومية في الإقليم. وتتم هذه العملية تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية".