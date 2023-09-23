أحدث جلسة تصوير رياضية لهيفاء وهبي.. شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال خطفت بها أنظار متابعيها مرتدية ملابس رياضية تتناسب مع رشاقتها ونالتالصوره اعجاب الجمهور

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم"رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ،سميرةمقرونومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريمحسنبشيروإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.



وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما تضمنت الرحلةكثيرامنالأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيلعصابةلسرقةلوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

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