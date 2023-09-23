عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث جلسة تصوير رياضية لهيفاء وهبي.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال خطفت بها أنظار متابعيها مرتدية ملابس رياضية تتناسب مع رشاقتها ونالتالصوره اعجاب الجمهور

 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم"رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ،سميرةمقرونومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريمحسنبشيروإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.
 

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما تضمنت الرحلةكثيرامنالأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيلعصابةلسرقةلوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

89206268-2677-4DB2-B170-428775909943
89206268-2677-4DB2-B170-428775909943
0803AF4B-933F-4302-89A5-9A385AC62DF3
0803AF4B-933F-4302-89A5-9A385AC62DF3
آخر أعمال هيفاء آخر أعمال هيفاء وهبي أحمد خالد موسى رمسيس باريس سامي مغاوري موسم عيد الفطر 2023 وأوس أوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

ظاهرة جوية تضرب بقوة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات الأولى من الخريف

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

ترشيحاتنا

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

والدة معالي زايد.. قصة مؤثرة تسببت في رحيل الفنانة آمال زايد

6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

النزيف الداخلي.. أعراض تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ