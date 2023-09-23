الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري (الهجرة غير الشرعية) بولاية وهران غربي البلاد.



وأوضح الدرك الجزائري (قوة مسلحة أمنية تابعة لوزارة الدفاع)- في بيان، /الجمعة/- أن معلومات أمنية أكدت وجود رعايا من الجنسية المغربية تعتزم الهجرة غير الشرعية بأحد المساكن بقرية سيدي البشير بلدية بئر الجير بمدينة وهران الجزائرية، حيث يقوم صاحب المسكن باستقبال المغاربة وإيوائهم، والتخطيط لنقلهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى.



وأضاف البيان أنه تم القبض على 11 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة بينهم 10 يحملون الجنسية المغربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.