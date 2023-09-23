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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

علم الجزائر
علم الجزائر

أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري (الهجرة غير الشرعية) بولاية وهران غربي البلاد.


وأوضح الدرك الجزائري (قوة مسلحة أمنية تابعة لوزارة الدفاع)- في بيان، /الجمعة/- أن معلومات أمنية أكدت وجود رعايا من الجنسية المغربية تعتزم الهجرة غير الشرعية بأحد المساكن بقرية سيدي البشير بلدية بئر الجير بمدينة وهران الجزائرية، حيث يقوم صاحب المسكن باستقبال المغاربة وإيوائهم، والتخطيط لنقلهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى.


وأضاف البيان أنه تم القبض على 11 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة بينهم 10 يحملون الجنسية المغربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

شبكة إجرامية تفكيك شبكة إجرامية الهجرة غير الشرعية وهران المغرب

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