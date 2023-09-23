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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأكيد مصر أهمية تغليب إسرائيل مسار التهدئة والنأي عن التصعيد يتصدر اهتمامات الصحف

صدى البلد

تصدر تأكيد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تغليب الجانب الإسرائيلي مسار التهدئة والنأي عن التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.


ففي (الأهرام) وتحت عنوان (مصر تطالب إسرائيل بتغليب مسار التهدئة.. وتحذر من تصاعد العنف).. ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري أكد - خلال لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في نيويورك أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - أن السلام الشامل والعادل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة.


وقال شكري إن السلام الشامل والعادل يجب أن يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على التزام مصر بمواصلة كل الجهود من أجل تشجيع الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض، لتحقيق هذا الهدف المنشود.
ونقلت الصحيفة تصريحات للسفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، والتي أكد خلالها أن المناقشات بين الوزيرين تناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وأكد شكري أهمية تغليب الجانب الإسرائيلي مسار التهدئة والنأي عن التصعيد، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الدخول في دائرة مفرغة من العنف، تُبعدنا يوما بعد يوم عن تحقيق هدف السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

وتحت عنوان (رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان عُمق العلاقات بين مصر والأردن).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أكد - خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أمس في عمان - على حكمة القيادتين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتكريس دبلوماسية البلدين، التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، في خدمة القضايا العربية ونصرتها.


كما أكد رئيس مجلس الشيوخ، على خصوصية العلاقة المصرية الأردنية وتميزها على مختلف المستويات، مشيرًا إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.


وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الأردني بدوره أكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس السيسي.


ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكدًا على أواصر العلاقة الخاصة بين الملك والرئيس السيسي.

وفي الشأن المحلي أيضا.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان ("التضامن" تدشن حملة "رحلة الألف كيلو" لتمكين المرأة) - أنه بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، دشنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية حملة "رحلة الألف كيلومتر"، التي تهدف إلى توعية وتدريب وتمكين المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي، ومن المقرر أن تجوب 9 محافظات، وتختتم فعالياتها في القاهرة.


وأضافت الصحيفة أن الرحلة تشهد افتتاح 50 عيادة في مختلف محافظات الحملة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية، والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل، بينما استهلت الوزيرة تدشين الرحلة بافتتاح عيادة "الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم"، بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف، وتفقدت معرض "فيمى هيلث بازار"، وهو معرض لأشغال يدوية وصناعات مصرية ومنتجات متنوعة من ملابس تراثية وخوص وجلود وكروشيه وإكسسوارات، ويهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.


وأشارت إلى أن الوزيرة شهدت جلسة تدريب الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة وورشة عمل عن ريادة الأعمال للسيدات المنتجات، ثم جلسة توعية مكبرة لسيدات المحافظة عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة من خلال الأطباء والكوادر الطبية، وأكدت أن مصر وضعت الاستثمار في مواطنيها في صدارة أولوياتها إيمانًا بأن الاستثمار في رأسمالها البشري جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد، ويُعد برنامج "تكافل وكرامة" من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.

وعالميًا.. وتحت عنوان (أبوالغيط يناقش التطورات العالمية والإقليمية مع السكرتير العام للأمم المتحدة).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أكد - خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - أن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نموا، لا سيما تلك الدول المثقلة بعبء الديون.


ونقلت الصحيفة تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي والتي أكد خلالها أن أبوالغيط استمع باهتمام لاستعراض قدمه جوتيريش حول آثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، كما فصّل رؤيته حول إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، فضلاُ عن الحاجة لإصلاح مجلس الأمن.


وأوضح جمال رشدي أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعرب عن ترحيبه بالرؤية الإصلاحية لجوتيريش، مؤكدا أن الإصلاح ضرورة ملحة.

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