مصر تشارك بفيلم روائي قصير في مهرجان السينما الإفريقية بمدينة تولوز الفرنسية

قال المخرج الشاب طارق الشربيني، إنه تم قبول فيلمه الروائي القصير "هو ميت الآن" للمشاركة في الدورة العاشرة لمهرجان السينما الإفريقية الذي يقام بمدينة تولوز الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأوضح الشربيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه المشاركة تعد الـ 28 للفيلم في المهرجانات السينمائية الدولية حتى الآن، لافتا إلى أن الفيلم سيشهد عرضه الأول في أمريكا من خلال مهرجانين عالميين هما مهرجان أتلانتا للسينما الإفريقية في دورته الثالثة التي تقام في ولاية جورجيا الأمريكية، ومهرجان أرلينغتون السينمائي الدولي في دورته الثالثة عشرة التي تقام على مسرح كابيتول بولاية ماساتشوستس يوم 2 نوفمبر المقبل.



واستطاع الفيلم من خلال مشاركته في المهرجانات أن يقتنص العديد من الجوائز الفترة الأخيرة كان آخرها فوزه بجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان لاباز السينمائي الدولي في دورته العاشرة في بوليفيا وهي الجائزة الرابعة للفيلم حتى الآن.



وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي القاهرة الباردة، حين يتلقى حازم العزاء في والده المتوفى، وفي هذه اللحظة يتفاجأ باقتحام والدته سرداق العزاء في محاولة لمنع الحضور من إتمام واجب العزاء، ويحاول الحاضرون إقناعها بالرحيل، لكن تصمم الأم وهي في حالة هيستريا تامة على فضح سوء المعاملة التي تلقتها هي وأبناؤها على يد الأب الراحل.