رئيس الإمارات يهنئ السعودية باليوم الوطني.. فيديو

هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، قيادات المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني.

وقال رئيس الإمارات "أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني".

وأضاف "بن زايد" في تغريدة له اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء".

وأرفق الرئيس الإماراتي تغريدته بمقطع فيديو يتحدث عن تاريخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء أمس أن الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، مضيفا بن عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقاء أخي محمد بن سلمان التليفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم"، في إشارة إلى لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قناة "فوكس نيوز".

وتحتفل السعودية، اليوم السبت 23 سبتمبر، بـ اليوم الوطني السعودي 93، والذي يعد إحياء لذكرى توحيد المملكة تحت اسمها الحالي على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932.