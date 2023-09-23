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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8 مليارات درهم.

شهدت الدائرة تسجيل 1744 مبايعة بقيمة 5.3 مليار درهم منها 289 مبايعة للأراضي بقيمة 2.11 مليار درهم و1455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.19 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 77.69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، ثم مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المنارة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 422.26 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 79.2 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 133.48 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 130.63 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 238.88 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 290.46 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 113 رهنا للأراضي بقيمة 1.03 مليار درهم و507 رهون للفلل والشقق بقيمة 1.25 مليار درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 385.95 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 163.46 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 147 هبة بقيمة 500.58 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم.

أهم مبايعات الأراضي الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الأملاك

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