اجتماع وزاري ثلاثي يجمع سامح شكري مع نظيريه اليوناني والقبرصي

أفادت فضائية اكسترا نيوز في تقرير بثته من غرفة الأخبار بان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك في الاجتماع الوزاري بألية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص بمشاركة نظيريه اليوناني والقبرصي، وذلك على هامش الشق رفيع المستوي للدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

استشراف افاق جديدة للتعاون الثلاثي

أكد شكري خلال الاجتماع، أن الآلية الثلاثية أصبحت محفلا رئيسيا للتشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية فضلا عن ما تعكسه منفذا متبادلا، لترجمة التوافق السياسي إلى التعاون الملموس على أرض الواقع، مشددا على التزام مصر بالعمل مع اليونان وقبرص، لاستشراف آفاقا جديدا للتعاون الثلاثي.