بالفيديو.. اللحظات الأولي من وصول رئيس وزراء كوريا الجنوبية إلى الصين

وصل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو اليوم السبت إلى مدينة هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.

فيما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن رئيس الوزراء، هان ديوك سو سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، بعد وصوله إلى مدينة هانجتشو للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.

ويأتى تلك الزيارة في وقت تسعي فيه سول إلى طي الخلافات مع الصين وإحياء القمة الثلاثية المشتركة بينهما بمشاركة اليابان، حيث قال سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان، إن محادثات "رفيعة المستوى" جارية بشأن قمة ثلاثية مع الصين من المقرر عقدها هذا العام، ولن تؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة.

ومن جهتها، قالت المتحدثة الرسمية بايم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين وطوكيو وسول شركاء تعاون مهمون لبعضهما البعض، فضلا عن المصالح المشتركة التي تجمعهم. وأضافت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي، ترحب الصين بزيارة رئيس الوزراء هان دوك سو إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو. حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية.