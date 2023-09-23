قصور الثقافة تطلق ملتقى "مراسم السلوم الأول"

تحدث الدكتورعمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن تفاصيل إطلاق ملتقى “مراسم السلوم الأول للرسم والتطوير”، قائلًا إن الملتقى بدء منذ يوم 19 سبتمبر ومستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.



تفاصيل ملتقى “مراسم السلوم الأول للرسم والتطوير”



وأضاف “بسيوني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هذا الملتقى يتقابل فيه الفنانون ومن خلاله يقوموا بالإنطلاق في البيئة ورؤيتها بنظور فني ملهم لهم.



وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بعد نهاية الـ 10 أيام والانتهاء من اللوحات يتم إقامة معرض كبير في القاهرة لعرض هذه اللوحات.