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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يبحث عن صدارة الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يستضيف فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو، اليوم السبت ، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب كومبانيس الأولمبي، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.


ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، تحقيق الفوز على سيليتا فيجو في مباراة اليوم وخطف صدارة الدوري الإسباني مؤقتا من غريمه التقليدي ريال مدريد.


كان برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بتعادل سلبي مع خيتافي، ثم حقق 4 انتصارات متتالية.


وأعلن برشلونة، أمس الجمعة، تجديد عقد مدربه تشافي حتى 2025.
على الجانب الآخر، يطمح سيلتا فيجو في تحقيق مفاجأة بخطف نقاط الثلاث من برشلونة للاقتراب من منطقة وسط الجدول، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز ال16 برصيد 4 نقاط.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني تشافي ريال مدريد

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