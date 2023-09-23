برلماني: من الصعب تحديد سقف لسعر الأرز بسبب جشع التجار

قال النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأرز هو جشع التجار، مشيرا إلى أننا فى موسم حصاد، ولدينا مساحات من الأرز مزروعة تفوق المليون والنصف فدان.

وأشار "العمدة" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، إلى أن هذه الفترة من زراعة أعداد كبيرة من الفدادين لمحصول الارز، والتى من المفترض أن نصل إلى أقل سعر، لأننا نمر بمرحلة الاكتفاء الذاتى.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، أنه لابد من متابعة هذه الأوضاع من الارتفاعات المبالغ فيها من الأرز وباقى السلع الأخرى، من دراسة حجم الإنتاج وكمية الحصاد خاصا أننا بعد موسم الحصاد مباشرة.

وأضاف أنه من الصعب تحديد سقف محدد لأسعار محصول الأرز، وذلك لاننا سوق حر تخضع إلى قانون العرض والطلب، الإ ولو كان هناك ممارسات إحتكارية تبدأ فى الظهور، سوف يتم التدخل وتحديد أسعار معينة لهذه السلع.

ويأتى هذا فى إطار إرتفاع أسعار الأرز بشكل مبالغ، على الرغم من موسم الحصاد وزراعة مساحات كبيرة منه، والتى من المفترض أن يكون هناك إكتفاء ذاتى وإنخفاض فى الأسعار .