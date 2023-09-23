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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نجمة الكبير قوي بقت عروسة .. "سو" لبست فستان الفرح

صدى البلد

تصدرت الفنانة الشابة ليلي عدنان التريند علي جميع منصات التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد عقد حفل زفافها يوم الأربعاء علي شاب خارج الوسط الفني، وأثارت ذهول جميع المتابعين بسبب  شكلها الذي تغير سريعا وتفاجأ الجميع بخبر زواجها.


 


 وظهرت ليلى عدنان في صور حفل زفافها، مرتدية فستان أنيق مكشوف الأكتاف، واضعة ميك أب بالألوان الترابية، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، كما ارتدت ليلى عدنان واكسسوارات باللون الفضي.

 

واحتفلت ليلى عدنان، بحفل زفافها بحضور الأقارب والأصدقاء داخل أحد الفنادق الكبري في القاهرة، وسيطرت مشاعر الفرحة والبهجة علي الأجواء، ونالت صور الفنانة ليلى عدنان، اعجاب عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

 ليلى عدنان من مواليد 14 مارس عام 2000، وتبلغ من عمرها 23 عامًا، ودخلت ليلى عدنان في مجال التمثيل منذ صغرها بعمر 13 عاما، وشاركت في مسلسل "الكبير قوي" بطولة الفنان أحمد مكي.


 ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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