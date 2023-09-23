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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تروج لظهورها ببرنامج عمرو أديب| شاهد

صدى البلد

روجت الفنانة ياسمين صبري، لظهور جديد لها على شاشة mbc مصر، عبر منصة اكس تويتر سابقاً.

وشاركت موعد الحلقة، وكتبت: “في ضيافة عمرو أديب و برنامج ⁧‫الحكاية‬⁩ يوم الأحد 10 مساء”. 

ونشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce  Gabbana&، وهيتستمتع بالأجواء الصيفية.
 

أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.

mbc مصر الحكاية الفنانة ياسمين صبري النجمة ياسمين صبرى ياسمين صبري يوم الأحد منصة إكس شاشة mbc مصر عمرو أديب

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