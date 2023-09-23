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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: واشنطن تعترف بأهمية الدور المحورى لمصر تجاه القضايا العالمية

مجلس النواب
مجلس النواب

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، إشادة المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج بدور مصر تجاه مختلف القضايا والملفات العالمية وتأكيده على أن مصر تلعب دوراً محوريًا في العديد من القضايا التي تخص العالم خاصة ملف تغير المناخ بمثابة اعتراف مهم من واشنطن باهمية الدور التاريخى والمحورى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما اعتبر " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم، تقديم سامويل ويربيرج الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها قمة كوب 27 في مدينة شرم الشيخ وتأكيده على حضوره لهذه القمة قمة كوب واشادته بالجهد المبذول لإخراج القمة بهذا الشكل وأن مصر حققت إنجازات كبيرة جداً في هذا الملف بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى وضع ملف ظاهرة تغير المناخ فى بؤرة الاهتمام العالمى .

وأشاد بتأكيد المسئول الأمريكى بأن العلاقة بين مصر وأمريكا واسعة ومستمرة منذ 40 عاماً ولا تقتصر على الناحية الدفاعية والعسكرية والأمنية فقط ووجود علاقة قوية بين الجيشين والمؤسسات الأمنية.

وقال المهندس أمين مسعود ، إن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية فيما بين القاهرة وواشنطن قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق نجاحات مبهرة فى العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم وهذه السياسة المصرية فى مجال العلاقات الدولية كان لها اثارها الايجابية فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر.

واشنطن مصر مجلس النواب الولايات المتحدة أمريكا

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