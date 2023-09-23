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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع تشكيل عصابي لسرقة حمولات السيارات النقل بالقليوبية

المتهمين
المتهمين

تجري جهات التحقيق بالقليوبية التحقيقات مع تشكيل عصابي مكون من 12 متهما بينهم 6 لهم معلومات جنائية لاتهامهم بسرقة البطاطس والخضروات من سيارات النقل خلف المنطقة الصناعية بمنطقة العبور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حمولة سيارات النقل بأسلوب المغافلة عن طريق استقلالهم مركبات «تروسيكل» والسير خلف تلك السيارات بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً، يفيد بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب «المغافلة»، بدائرة قسم شرطة العبور.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن، وبالفحص تبين قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخص «لـ 6 منهم معلومات جنائية» تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب المغافلة، عن طريق استقلالهم مركبات تروسيكل والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مركبة توك توك - 5 مركبات تروسيكل- بدون لوحات معدنية المستخدمين فـى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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