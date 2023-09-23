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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تختتم برنامج تطوير قدرات العاملين في إعداد الخطط الاستثمارية بـ 4 محافظات

صدى البلد

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة ورش العمل الخاصة ببرنامج "دراسات الجدوى لمشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها" الذي استمر على مدار شهرين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج تم تنفيذه بهدف تطوير قدرات العاملين بالتخطيط والقائمين على إعداد الخطط الاستثمارية بعدد أربع محافظات هي القاهرة، القليوبية، بني سويف، الإسماعيلية، وتعزيز الاعتماد على الأساليب العلمية ودراسات الجدوى في تحديد المشروعات بما يؤدي الى تعظيم كفاءة الاستثمار العام.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي قام بتنسيقه فريق قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبالتعاون مع شركة NI consulting لتنفيذ المرحلة الثالثة من التدريب بمشاركة 70 متدربا من رؤساء المراكز ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات الأربعة على أن يتم استكمال باقي المحافظات تباعاً.

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