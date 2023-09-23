وكيل صحة القليوبية: لجنة لتقييم الخدمات المقدمة بمستشفي العمار التكاملي

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية بمستشفي العمار التكاملي.

وتفقد وكيل الوزارة الأدوار الثلاثة للمستشفي بأقسامها المختلفة ، واطمئن على اتباع وسائل ومعايير الجودة ومكافحة العدوي ، كما اطمأن علي توافر الأدوية والمستلزمات بغرفة الطوارئ ، وأكد علي اتباع المعايير الصحيحة في التعامل مع الحالات.

وخلال الجولة كلف وكيل وزارة الصحة وكيل المديرية بتشكيل لجنة تضم نخبة من الاستشاريين في جميع التخصصات لتقييم الخدمات المقدمة بالمستشفي ومحاولة وضع آلية لتقديم أفضل خدمة لإرضاء المواطنين من أهل قرية العمار والقري المجاورة.

يُذكر أن مستشفي العمار تعد من أحدي مستشفيات التكامل، التي تقدم الخدمات الطبية لأهالي قرية العمار ممثلة في مجموعة عيادات تخصصية وهى باطنة وأطفال ، وعظام ، وجلدية ، وعيادة جراحة ، وكذلك يوجد وحدة للغسيل الكلوي ، والتي تم نقلها من مستشفي طوخ المركزي لحين الانتهاء من تطويرها كما تشمل أيضاً وحدة للأشعة و غرفة للطوارئ.

جدير بالذكر أن مستشفي طوخ المركزي قد خضعت لخطة الدولة لتطوير المستشفيات وقد تم الانتهاء من تطويرها بنسبة ٨٣% ، وتم نقل وحدة الغسيل الكلوي من المستشفي إلي عيادات التكامل بالعمار لمواصلة تقديم الخدمة للمواطنين لحين الانتهاء من تطوير المستشفي.