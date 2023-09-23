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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الصيني يرسل وفدا عسكريا إلى روسيا.. تفاصيل

صدى البلد

قالت شبكة "جلوبال تايمز"، إن الجيش الصيني أرسل وفدا عسكريا للمشاركة في قمة وزراء دفاع آسيان، التي تقام في المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا.

وأكد الموقع الصيني اليوم السبت، أن الجيش أرسل أيضا مجموعة من الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب للمشاركة في القمة.

ومن المقرر تنظيم تدريبات على شكل مجموعة مختلطة متعددة الجنسيات، حيث يتم تدريبهم بشكل أساسي على تشكيل فرق عمل لمكافحة الإرهاب وتنفيذ العمليات المنوطة بهذا الشأن.

ويعد هذا إجراء ملموسا من أجل مشاركة الجيش الصيني بنشاط في التعاون العملي في إطار آلية الاجتماع المعزز لوزراء دفاع الآسيان.

ويساعد ذلك في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الدول المشاركة في اجتماع وزراء دفاع الآسيان، وتعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب، والاستجابة بشكل مشترك للتهديدات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

الجيش الصيني الصين جلوبال تايمز روسيا مكافحة الارهاب قمة آسيان

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