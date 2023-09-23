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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تبدأ حملة لتحسين الشكل الجمالي لمنشآت الرعاية الأولية بمحافظات الجمهورية

منشأت الرعاية الأولية
منشأت الرعاية الأولية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء في حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية بجميع المحافظات، وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة التي بدأت أمس الجمعة بجميع محافظات  الجمهورية، وتستمر لمدة يومين ، تأتي في إطار التزام الوزارة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين بجميع المناطق الريفية والحضرية ، مشيراً إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وجه برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في إطار سعي الوزارة الدائم نحو تحقيق رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة.

منشأت الرعاية الأولية

من جانبها أشارت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض ، إلى أن الحملة تشمل تجديد وتحسين الشكل الجمالي لجميع منشأت الرعاية الأولية ، حيث يتم صيانة جميع   المباني لضمان توفير بيئة صحية نظيفة ومريحة للمتردديين  ، إضافةً إلى ذلك، تم تزويد  جميع المنشآت باللوحات  الإرشادية واللافتات المحدثة، وذلك لتعزيز استقبال الجمهور ، وتيسير التعرف على أماكن  تلقي الخدمة ، والعمل على زيادة رضاء المنتفعين بالخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.

منشأت الرعاية الأولية تعمل  على  تقديم خدمات منظومة طب الأسرة

منشأت الرعاية الأولية


وأضافت أن منشأت الرعاية الأولية، تعمل  على  تقديم خدمات منظومة طب الأسرة ، والعيادات التخصصية ، ومبادرات الصحة العامة ، ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة ، وخدمات رعاية الأم الحامل ، وتقديم خدمات صحية شاملة للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات ، إضافة إلى توفير التطعيمات الروتينية ، وخدمات المعمل ، وتقديم استشارات وخدمات تنظيم الأسرة وتوعية الأزواج بأهميتها ، فضلاً عن توفير الألبان الصناعية والعلاجية ، وأيضا توفير الخدمات المتقدمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والتخصصات الطبية المختلفة.

منشأت الرعاية الأولية


تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ملتزمة بتقديم هذه الخدمات وغيرها ضمن حملتها "100 يوم صحة" ومبادرة تطوير الرعاية الأساسية ، وتسعى دائمًا لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

منشأت الرعاية الأولية
منشأت الرعاية الأولية
منشأت الرعاية الأولية
الصحة الرعاية الصحية الوجه الجمالي المحافظات الوزارة

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