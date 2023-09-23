تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولى أمام المجمع الأمنى.

وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية فأن الأمر يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبرى الفطيم وعدم إستكمال إتجاه الطريق الدائرى ، بداية من الساعة 12,5 صباح يوم الإثنين الموافق 25/9/2023 ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.