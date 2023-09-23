عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي في جامعة موسكو الإسلامية: التعليم الركيزة الأساسية لتشكيل الوعي بالمجتمع

صدى البلد

أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أنه يجب اللجوء للمتخصصين كلٍّ في مجاله لبناء الوعي الصحيح، وأن ذلك يتم من خلال مسارات محددة.

وأشار المفتي ، خلال تفقُّده لجامعة موسكو الإسلامية، إلى أنَّ أول هذه المسارات هو التعليم، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يهبط بآدم إلى الأرض لتبدأ رحلة البشر عليها، كان أول ما فعله أنه بدأ في تعليمه، فقال سبحانه: {وعلَّم آدم الأسماء كلها}، وفي ذلك إشارة إلى أن ذلك الطريق الذي أراد الله بنا أن نسلكه في الحياة الدنيا لا سبيلَ له إلا بالعلم والتعلم.

وأضاف المفتي، أنَّ التعليم هو الركيزة الأساسية لتشكيل الوعي لدى أيِّ مجتمع، فمِن خلال الاهتمام باستراتيجيات التعليم والارتقاء بجودته ومعاييره يمكن لنا أن نضمن مستوًى راقيًا من الوعي، نستطيع من خلاله مواجهة تلك التحديات المتزايدة.

وعن المسار الثاني في اللجوء إلى المتخصصين، قال المفتي: إنَّ بناء الوعي من خلال وسائل الإعلام وغيرها من أهم الأمور التي يجب أن نعمل عليها، مؤكدًا أن الإعلام اليوم أصبح يمثل محورًا لعلاقة شديدة التشابك بين الاجتماع الإنساني وقيم ذلك الاجتماع ورأيه العام، فالإعلام هو المسئول الأبرز عن منظومة القيم السائدة في أي مجتمع؛ وذلك من جهتين: الجهة الأولى: دعم القِيَم الإيجابية وتغذيتها، والجهة الثانية: التصدي للقيم السلبية، ومن ثم تغيير السلوكيات المرفوضة من الأفراد والجماعات، كل ذلك في إطار رفع الوعي والإدراك.

وشدَّد مفتي الجمهورية خلال جولته التفقدية على أن القيم والأخلاق تمثِّل المفتاح الحقيقي لاستقرار المجتمعات ودفع كافة أشكال التعصب والتطرف، ومن بين هذه القيم قيمة الرحمة، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمسلمين رحمة مهداة، وأن مبدأ التراحم قيمة عظيمة تحكم علاقة المسلم مع الناس جميعًا.

ونبَّه على أن المسلمين مشاركون في الحضارة الإنسانية ولم يكونوا يومًا في انعزال عنها، داعيًا المسلمين في روسيا الاتحادية والعالم أجمع أن يندمجوا في مجتمعاتهم اندماجًا إيجابيًّا وأن يُظهروا الوجه الحقيقيَّ للإسلام بالمساهمة في بناء أوطانهم؛ لأن الاندماج الإيجابي للمسلمين ضرورة للعيش المشترك.

الجدير بالذكر أن جامعة موسكو الإسلامية تُعَدُّ مركزًا علميًّا وتعليميًّا عريقًا، يقوم بإعداد وتأهيل وتخريج الكوادر من المسلمين، وَفق برامج تعليمية وتدريبية في تخصص علوم الشريعة الإسلامية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، ويمنح المعهد شهادات مصدَّقة ومعتمدة من روسيا الاتحادية.

جامعة موسكو الإسلامية الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية روسيا الاتحادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

قيس سعيد يتخذ قرارا غير مسبوق في تاريخ تونس

ترشيحاتنا

الصيف خلص| مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الـ 45 يومًا المقبلة

تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

افتكر نفسه في ليفربول.. ماني يثير الجدل بتصرف غريب مع فيرمينو

وزير الصحة: نوفر خدمات علاج السل مجانا في 33 مستشفى و131 عيادة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة من التنسيق

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات.. أضرار استخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ