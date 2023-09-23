التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه على يد عاطين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق قتله عاطلان لسرقة التوك توك الخاص به بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطار من المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى “مصطفى ص م”، 29 سنة، به طلق ناري فى الرأس وبجواره مركبة توك توك،

وتوصلت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة عاطلان وتم تحديدهما وهما كلا من ” ر ك ” و ” و م ” والقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالاكراه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.