مدرب الزمالك السابق: الأبيض نجا من فضيحة أمام بيراميدز

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، أن الفارس الأبيض نجا من هزيمة كارثية أمام بيراميدز.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز 2-2، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: “أوسوريو أجرى 9 تغييرات على تشكيلة الزمالك الأساسية مقارنة بالتشكيلة الذي خاض بها مباراة الكونفدرالية، وكان ممكن يطلع بنتيجة فضيحة في الشوط الأول”.

وأضاف: “ أوسوريو كان يجب عليه البدء بجميع الأساسية المتاحة، خاصة في ظل غياب زيزو وأحمد فتوح عن اللقاء”.

ويستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب، الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.