شوقى غريب يتوعد المقصرين في المقاولون العرب بعد الخسارة من بلدية المحلة

سيطرت حالة من الغضب الشديد على الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب عقب الهزيمة التى تعرض لها الفريق على ملعبه أمام بلدية المحلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الأول للدورى الممتاز موسم 2023 -2024.

وكشف مصدر لــ" صدى البلد" أن شوقى غريب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب حمل أكثر من لاعب من مسئولية الهزيمة امام البلدية الصاعد هذا الموسم لدورى الأضواء والشهرة بعد غياب 16 عاماً وعلى راسهم قلب الدفاع لؤى وائل ولاعب الوسط العربى بدر والمهاجم عمرو مرعى متوعدا المقصرين بالإستبعاد من المباريات القادمة حال الإستمرار فى تقديم مستوى متواضع لا يليق بالجهد المبذول فى التدريبات.

مستوى ضعيف لثنائى المقاولون العرب

وظهر ثنائى هجوم المقاولون العرب محمد سالم وعمرو مرعى بمستوى ضعيف فنياً ، ووضح تأثر الخط الأمامى لذئاب الجبل بغياب المهاجم النيجيرى جون أوكلى صاحب الـ9 أهداف فى الموسم الماضى ،والذى هرب عن الفريق وقام بالتوقيع لأحد الاندية الليبية على الرغم من سريان تعاقده مع المقاولون العرب لموسم قادم فضلاً على حصوله عل كافة مستحقاته المالية.

المقاولون يعانى من الإصابات

وكشف شوقى غريب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فى تصريحات إعلامية ان فريقه يحتاج للمزيد من الوقت لزيادة التجانس بين اللاعبين الجدد والقدامى ، لافتاً ان فريقه يعانى من العديد من الاصابات.

فى الوقت ذاته يدرس شوقى غريب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب الدفع بالثلاثى محمود وادى ، ومحمد مجلى ، وعمار حمدى فى المواجهة القادمة لذئاب الجبل امام الزمالك فى الجولة الثانية لبطولة دورى نايل.

ويعكف الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على حسم التشكيلة الأساسية المنتظر الرهان عليها في لقاء الزمالك من بين المفاضلة التي تجرى بين اللاعبين في الوقت الحالي .

وحرص شوقى غريب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على تحفيز اللاعبين بالتأكيد على صعوبة اللقاء المرتقب امام الفريق الابيض مع امتلاك المنافس مجموعة مميزة من اللاعبين اصحاب الخبرات يراهن عليهم بدوره في المنافسة بقوة .