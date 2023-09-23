المصري يسعى لحل أزمة ثنائي الزمالك وديًا خوفا من إيقاف القيد

يسعى كامل أبو علي رئيس النادي المصري لحل الأزمة الطارئة التي يواجهها بعدما تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بعد توقيع اللاعبين للزمالك والمصري وعلى الرغم من تسجيل المصري للاعبين في سجلات الاتحاد المصري الا أن شكوى الزمالك منعت الثنائي من الانضمام للفريق في المباراة الأولى في الدوري أمام الأهلي لحين خضوعهما للتحقيق.

ويأمل أبو علي في حل الأزمة ودًيا حيث تواصل مع المسئولين في نادي الزمالك حتى لا يتعرض اللاعبين لعقوبات تمنعهما من المشاركة مع الفريق البورسعيدي وعرض رئيس المصري أن يرد مقدمات التعاقد التي حصل عليها اللاعبين من الزمالك بواقع مليون جنية لأحمد منصور و٣ مليون جنيه لأحمد عيد بإجمالي ٤ مليون جنيه لكلا اللاعبين.

وعلى الجانب الفني ينتظر كذلك على ماهر حل أزمة الثنائي سريعًا لتدعيم الخط الخلفي لديه بعد الخسارة المخيبة برباعية نظيفة أمام الأهلي في المباراة الافتتاحية للدوري والتي شهدت طرد مدافع المصري باهر المحمدي مما سيتسبب في غيابه عن مباراة فاركو القادمة يوم الثلاثاء في ثاني مواجهات المصري في الدوري والتي يسعى من خلالها ماهر لمصالحة الجماهير وتقديم مستوى يتناسب مع الصفقات القوية للفريق هذا الموسم.