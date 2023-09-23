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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش دورة الألعاب الآسيوية

عاجل .. الرئيس الصيني يعقد اجتماعا رفيع المستوي مع حكومة كوريا الجنوبية

صدى البلد

التقي رئيس الوزراء الكوري الجنوبي،  هان داك سو الرئيس الصيني، شي جين بينج على هامش دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانجتشو بشرق الصين اليوم السبت.

واستمر الاجتماع، الذي عقد في مكان لم يكشف عنه في هانجتشو، لمدة 22 دقيقة قبل حفل افتتاح الحدث الرياضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب”.

ومن المقرر أن تنشر حكومة سيول تفاصيل الاجتماع في وقت لاحق من اليوم. وفي وقت سابق من اليوم، حضر هان مأدبة غداء أقامها شي لقادة الدول المتنافسة في دورة الألعاب الآسيوية كجزء من هذه الرحلة التي تستغرق يومين.

ويعد هان أول مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى يلتقي بشي منذ أن التقى به الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر 2022.

ومن المتوقع أن ينقل هان خلال الاجتماع مبادرات سيئول لترتيب قمة ثلاثية تضم اليابان والصين، وأن يوجه دعوة إلى شي لزيارة كوريا الجنوبية، وهو الاقتراح الذي قدمه يون سابقًا خلال اجتماع نوفمبر.

ويرافق هان النائب الأول لوزير الخارجية تشانغ هو-جين ونائب وزير الثقافة جانغ مي-ران، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية السابقة في رفع الأثقال.

وصرح هان للصحفيين في وقت سابق بأن سيول ملتزمة بالحفاظ على علاقة ودية مع بكين، مؤكدا أن رحلته القادمة إلى دورة الألعاب الآسيوية تهدف إلى إظهار تفاني سيول في تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين.

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