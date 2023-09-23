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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. الأهلي ينافس على برونزية كأس العالم للأندية لكرة السلة

الأهلي
الأهلي

تأكد رسميًا منافسة الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في سنغافورة وتنتهي غدًا الأحد.

وجاء ذلك بعدما فاز فرانكا البرازيلي على إيجنايت الأمريكي بنتيجة 98-89؛ ليحتل الفريق البرازيلي المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ويتأهل للمباراة النهائية، فيما تذيل الفريق الأمريكي المجموعة برصيد نقطتين ويخوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام المنامة البحريني.

وأنهى الأهلي مشواره في الدور الأول في وصافة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على إيجنايت الأمريكي وخسارته في المواجهة الثانية أمام فرانكا البرازيلي؛ ليتأكد مشاركته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الخاسر من مباراة جولدن بولز الصيني وبون الألماني.

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ويشارك المارد الأحمر في كأس العالم للأندية لكرة السلة، بعد فوزه بالدوري الأفريقي الموسم الماضي، في البطولة التي أقيمت في رواندا.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة

مركز 1 "صانع ألعاب": عمر عبادة، نوريس كول

مركز2: إيهاب أمين، أحمد مهيب، مؤمن طارق خيري

مركز 3: عمرو الجندي، عمرو زهران، محمد أبو النصر، يوسف المعداوي

مركز 4: مايكل فاكوادي، مصطفى المكاوي كيجو، مروان سرحان

مركز 5: عمر طارق، سيف سمير

الأهلى الميدالية البرونزية بطولة كاس العالم للاندية سنغافورة

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