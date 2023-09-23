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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرصة لتطوير العلاقات.. إيران وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين محادثات مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أمس الجمعة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث اتفقا الجانبان على تطوير العلاقات الثنائية من خلال التواصل على المستوى الرفيع، وفقا لما نشرته وزارة الخاجية الكورية الجنوبية.

وناقش وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإيران تعزيز العلاقات الثنائية والتحويل الأخير للأموال المجمدة لطهران في سيول. حسبما ذكرت وكالة أنباء “ يونهاب” الكورية الجنوبية.

وشارك الوزيران في تقييم أن التحويل الأخير للأموال المجمدة لطهران في سيول إلى بلد ثالث تم بسلاسة واتفقا على استخدام هذه الحالة كفرصة لتطوير علاقاتهما.

وقالت الولايات المتحدة في الشهر الماضي إنها تجري مفاوضات مع طهران لنقل الأموال المجمدة من المصارف الكورية إلى حساب خاص في قطر مقابل إطلاق خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين حاليا في إيران.

ولا تزال العلاقات الثنائية متدهورة بسبب مبلغ 6 مليارات دولار من أموال إيران التي تم تجميدها بموجب العقوبات الأمريكية، التي تم إعادة فرضها بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من اتفاق نووي عام 2015 في عام 2018.

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