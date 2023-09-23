موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو، اليوم السبت، على ملعب كومبانيس الأولمبي، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة

وتقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في تمام السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 FR و Max Sport 4 HD.

برشلونة ضد سيلتا فيجو



ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، تحقيق الفوز على سيليتا فيجو في مباراة اليوم وخطف صدارة الدوري الإسباني مؤقتا من غريمه التقليدي ريال مدريد.

كان برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بتعادل سلبي مع خيتافي، ثم حقق 4 انتصارات متتالية.

وأعلن برشلونة، أمس الجمعة، تجديد عقد مدربه تشافي حتى 2025.

على الجانب الآخر، يطمح سيلتا فيجو في تحقيق مفاجأة بخطف نقاط الثلاث من برشلونة للاقتراب من منطقة وسط الجدول، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.