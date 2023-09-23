مفاجأة .. القوات الروسية : مصرع جنود من الجيش الألماني في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 تدمير دبابة من طراز ليوبارد ومصرع طاقمها من جنود الجيش الألماني.

وقال قائد روسي إن ضباط الاستطلاع بالجيش دمروا دبابة ليوبارد أوكرانية مع طاقم من جنود الجيش الألماني، بحسب ما أوردته وكالة "نوفوتسي" الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الضابط قوله: "عندما حاصرنا الدبابة، تحركنا نحو المعدات المحترقة على أمل أخذ أسرى للحصول على معلومات منهم وعلى الفور، اكتشف الجيش الروسي أن طاقم الدبابة بالكامل تقريبًا قد مات، باستثناء السائق الجريح الذي بدأ بالصراخ باللغة الألمانية".

وقال إنه جندي في الجيش الألماني، مثل جميع أفراد الطاقم، وتوفي الجندي الألماني بعد ذلك متأثرا بجراحه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير دبابتين من طراز ليوبارد في اتجاه كوبيانسك.