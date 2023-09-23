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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم فريق سباقات جامعة عين شمس الحاصل على المركز الأول بفورمولا بكلية الهندسة

فريق سباقات جامعة
فريق سباقات جامعة عين شمس والحاصل على المركز الأول في مسابقة

قام الدكتور عمر محمد الحسينى – عميد هندسة عين شمس ، بتكريم فريق سباقات جامعة عين شمس والحاصل على المركز الأول في مسابقة فورمولا للطلاب 2023 م ، بإنجلترا فى إجمالى (overall score) التصميم والتصنيع والتكلفة وخطة التسويق، خلال فعاليات مجلس الكلية بجلسته المنعقدة فى 18 سبتمبر 2023 .

وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عبد السلام شعت – وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور  أكرم فاروق محمد – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور أعضاء مجلس الكلية .

وحصل الفريق على جائزة أفضل تصميم في مسابقة فئة المفاهيم متفوقا علي جميع الجامعات المتنافسة والتي بلغت ٣٧ جامعة عالمية ؛ كما فاز الفريق بالمركز الثالث عالميا في إدارة أعمال وتسويق نموذج سيارات السباق ذاتية القيادة، والمركز الخامس عالميا في مجالات (إدارة أعمال وتسويق نموذج سيارات السباق الكهربائية، الاختبارات الإستاتيكية لسيارات السباق ذاتية القيادة، دراسة تكاليف وطرق تصنيع سيارات السباق الكهربائية)، والمركز الحادي عشر في دراسة تكاليف وطرق تصنيع سيارات السباق ذات محركات الاحتراق الداخلي، والمركز السابع عشر في تصميمها.

حيث قام الفريق بتقديم خطة تسويق كاملة لبرنامج ونظام لتحويل السيارات لتكون ذاتية القيادة، وتنقسم المسابقة هذا العام المقامة في حلبة سلفرستون العالمية لسباقات الفورميلا 1 إلى قسمين الأول فئة السيارات ذات السائق بنوعيها ذات محرك احتراق داخلي وذات المحرك الكهربي، ويشترك بهذه الفئة 100 فريق على مستوى العالم وقد حصل الفريق على المركز ال20 فى الترتيب العام وهو أعلى مركز يحصل عليه فريق من أفريقيا والشرق الأوسط والقسم الثاني وهو السيارات ذاتية القيادة، ولصعوبة هذه الفئة يشترك بها 20 فريق على مستوى العالم فقط وحصل الفريق على المركز الخامس فى الترتيب العام لهذه الفئة.

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