"منتدى النقب" يناقش انضمام أعضاء جدد وموعد القمة الثانية في المغرب

كشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أن منتدى النقب، ناقش ضم أعضاء جدد خلال القمة الثانية له والمنتظر أن تعقد في المغرب، ولم يحدد موعدها بعد.

ويضم منتدى كلا من مصر والمغرب والإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، وذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "هسبريس" المغربية أن اجتماعا عقد على مستوى المديرين العامين لوزارات خارجية لهذه الدول وناقش ضم أعضاء جدد إلى المنتدى.

وناقش الاجتماع الذي عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، موعد انعقاد القمة الثانية للمنتدى بالمغرب وجدول أعمالها.

وكان من المخطط انعقاد القمة الثانية لمنتدى النقب في المغرب مارس الماضي، إلا أنها تأجلت أكثر من مرة، في خضم استمرار التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ فقد سبق لناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي أن صرح، في يونيو الماضي، أن المغرب مستعد لاستضافة قمة النقب الثانية شريطة توفر المناخ السياسي الملائم لتحقيق النتائج المرجوة.