قرعة متوازنة للقطبين في الدوري الممتاز لرجال الطائرة

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الجديد 2023/2024 والتي أقيمت اليوم السبت في قاعة اللجنة الأولمبية المصرية عن وقوع القطبين الأهلي والزمالك في مجموعات متوازنة بالدور التمهيدي .

ووقع الزمالك حامل اللقب في المجموعة الأولي بجانب كل من: الطيران ومصر للبترول والدخلية والصيد وألعاب دمنهور .

بينما جاء الأهلي في الموجوعة الثانية مع بتروجت والترسانة والشمس ودلفي والمقاولون العرب .

وجاء طلائع الجيش في المجموعة الثالثة مع الاتحاد السكندري والزهور والشرقية للدخان وجزيرة الورد و6 أكتوبر وفي المجموعة الرابعة سموحة وسبورتنج والقناة وهليوبوليس والإسكندرية للبترول وهليوليدو.

وتقام البطولة بنظام دوري المرتبط بمشاركة فريق 15 عاما كفريق مرتبط مع الفريق الأول.

كما قرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور ال 8 بنظام best of3.

كما اعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن أن موعد بداية الدوري سيكون 18 نوفمبر المقبل على أن يلعب فريق الزمالك أولى مبارياته مع فريق ألعاب دمنهور.



وحدد اتحاد الطائرة يومي السبت والثلاثاء لإقامة المباريات من كل أسبوع موعدا لإقامة مواجهات الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تتأهل 3 فرق من كل مجموعة من المجموعات الست لخوض منافسات الدوري الممتاز.