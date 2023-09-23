عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيلية ميلكا تصل القاهرة للانتظام في تدريبات طائرة الزمالك

صدى البلد

وصلت صباح اليوم السبت، المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى القاهرة بعد قضاء إجازتها في البرازيل.

ومن المقرر، أن تنخرط البرازيلية في تدريبات الفارس الأبيض خلال الأيام المقبلة استعدادًا لإنطلاق المسابقات المحلية.

وتعتبر البرازيلية "لوبيسكا" من أهم لاعبات طائرة سيدات الزمالك وساهمت في حصول الفريق على بطولة كأس مصر الموسم الماضي وبطولة إفريقيا.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا عاما، أشرف عبد العال مدربا، وهبة حسنين مديرا إداريا، وسمية ناجح اخصائيا للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال، وعلاء فهمي رئيسا لقطاع الكرة الطائرة.

ادي الزمالك الابيض البر البرازيلية الفريق الأول للكرة الفريق الأول للكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

موضوعات متعلقة

في مئويته.. محمد سلماوي يكشف لـ صدى البلد موقف «هيكل» معه عقب فصله من الأهرام

ترشيحاتنا

تدشين خط طيران مباشر يضاعف عدد السياح من أمريكا اللاتينية إلى مصر

مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

مدير مالي لشركة بترول شهيرة وعائلته ممنوعون من التصرف في أمولهم| والسبب

سيول تغرق مدينة هندية وتجرف المواطنين والمركبات|فيديوهات صادمة

الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على بوخوم برباعية في الدوري الألماني

قرار جديد ضد 4 سيدات تعدوا على 3 أبناء لإحداهن بالوراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان شفاف...رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

طريقة عمل المسقعة التركي.. جديدة وغير تقليدية

بالشورت … ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ