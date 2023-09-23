البرازيلية ميلكا تصل القاهرة للانتظام في تدريبات طائرة الزمالك

وصلت صباح اليوم السبت، المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى القاهرة بعد قضاء إجازتها في البرازيل.

ومن المقرر، أن تنخرط البرازيلية في تدريبات الفارس الأبيض خلال الأيام المقبلة استعدادًا لإنطلاق المسابقات المحلية.

وتعتبر البرازيلية "لوبيسكا" من أهم لاعبات طائرة سيدات الزمالك وساهمت في حصول الفريق على بطولة كأس مصر الموسم الماضي وبطولة إفريقيا.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا عاما، أشرف عبد العال مدربا، وهبة حسنين مديرا إداريا، وسمية ناجح اخصائيا للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال، وعلاء فهمي رئيسا لقطاع الكرة الطائرة.