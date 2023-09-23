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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

100 يوم صحة تقديم 138 ألفا و754 خدمة في المبادرات الرئاسية

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 138 ألفا و754 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 22 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 5 آلاف و618 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 15 ألفا و45 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ631 مولودا، فيما قدمت 18 ألفًا و32 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 455 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و237 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ611 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 10 آلاف و38 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 4 آلاف و590 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 ألفا و783 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 24 ألفا، و531 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 46 ألفا و183 طفلا .

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألفا و700 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة

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