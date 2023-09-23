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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية والخزانة بهونج كونج في القاهرة لبحث تأسيس سوق لتداول الحصص العقارية

صدى البلد

التقى اليوم السبت، أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية وكريستوفر هوي - وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة.

وقد بحث الطرفان، خلال الاجتماع، الذي عقد بالمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين وعلى الأخص، فيما يتعلق بتطوير السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بقواعد ونظم وآليات التداول وأسواق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

كما تطرق النقاش إلى بحث أوجه التعاون في مجالات الصناديق العقارية والمشروعات المستقبلية المتعلقة بتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية وأسواق المشتقات وتداول شهادات الكربون، وأيضا مجالات التكنولوجيا المالية.

واتفق الطرفان عل استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلي فعال بين الجانبين.

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