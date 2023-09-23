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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول قافلة مساعدات من الصليب الأحمر تصل لـ الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أذربيجان وأرمينيا
أذربيجان وأرمينيا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بوصول أول قافلة مساعدات من الصليب الأحمر عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وحسب “رويترز”، شوهدت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر متجهة إلى ناجورنو كاراباخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان اليوم السبت للمرة الأولى منذ سيطرة باكو على المنطقة الانفصالية.

وقال الأرمن العرقيون الذين يعيشون في كاراباخ لرويترز، إنهم محاصرون بشكل أساسي في المنطقة، مع وجود القليل من الطعام والكهرباء والوقود، داعين القوى الكبرى لمساعدتهم.

كما أرسلت روسيا مساعدات. وفي وقت سابق، قالت موسكو إن المقاتلين الأرمن في كاراباخ بدأوا في التخلي عن أسلحتهم بعد أن سيطرت أذربيجان على المنطقة خلال الأسبوع في هجوم خاطف.

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