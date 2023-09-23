عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال لقائها مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزيرألماني

"المشاط" تناقش مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية بقطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار

صدى البلد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع  يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومتابعة برامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير الدولة الألماني، جهود التعاون الإنمائي المشترك في ضوء العلاقات المصرية الألمانية الوثيقة، لاسيما تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" لدفع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة في مصر، مشيدة بإتمام اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لدعم البرنامج عقب إقرار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر خلال يونيو الماضي، والذي تضمن تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتحددة لتصبح 42% بحلول 2030 بدلًا من 2035.

وتضمن اللقاء بحث مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي المستقبلية في ضوء ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نهاية العام الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار في القطاع الهاص وكفاءة الطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، وتحفيز جهود تمكين المرأة، والشراكات في ضوء تنفيذ المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، وموائمة تلك الجهود مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، إلى جانب مناقشة دور البرنامج في دعم المتضررين من الأزمة السودانية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ضوء تحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال الأكاديمية التي أعيد إطلاقها في أبريل من العام الماضي، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

ترشيحاتنا

خلال 48 ساعة .. إعصار مدمر يهدد بضرب الرأس الأخضر

أدوا طقوسا تلمودية .. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

كيفية سداد القرض عند تغير سعر الدولار.. وما الحل عند مرور زمن طويل؟

غدا.. ناسا تستقبل أكبر حدث تاريخي من نوعه داخل هذا المكان

تدشين خط طيران مباشر يضاعف عدد السياح من أمريكا اللاتينية إلى مصر

مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان شفاف...رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

طريقة عمل المسقعة التركي.. جديدة وغير تقليدية

بالشورت … ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ